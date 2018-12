Ens ha deixat un (i ja són molts) de l’escamot dels que mai no reculen, "L'avi"

Encara no fa un mes ens van retrobar a l'acte de de comiat de Pau Lluís 'Pogos' Vich. Tot just començava l'estiu al de l'Eva Serra i ara, "L'avi" Josep Bou, un dels detinguts, torturat i empresonat per l'Operación Garzón de 1992.

Amb ells, ja són molts i moltes independentistes de l'escamot que mai reculen que no veuran l'anhelada república implementada, per això tenim un gran compromís en les nostres mans, el de fer-la realitat. Ja no es tracta de fer-ho bé, es tracta de fer-ho i més quan en el rerefons del seu viatge, hi ha preses i presos polítics, exiliades i exiliats i quatre d'ells en vaga de fam indefinida.

Sota aquest rerefons cal remarcar les paraules de l'Avi, un cop va conèixer la sentència del Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg que condemnava l'Estat espanyol per no investigar les tortures que van denunciar els detinguts l'Operación Garzón. Bou va valorar positivament la resolució, però va recordar que "difícilment els podrà compensar dels danys patits." Durant el judici Bou denuncià i plantejà amb un to abrandat que "Qui jutjarà el jutge?", referint-se a Baltasar Garzón. Us recorda alguna cosa tot plegat?

Com diu el poeta del poble, Joan Salvat-Papasseit, fem l’escamot dels qui trenquen les reixes