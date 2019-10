La gran defecació

La maquinària repressiva de la monarquia espanyola s'ha quedat descansada imposant unes penes que posen al descobert les intencions d'anul·lar els adversaris polítics per anys i panys.

Així, amb una altra trampa, esperen poder trepitjar els drets del poble català imposant-se fraudulentament a través de consultes cada dia més "arreglades".

Hauriem de saber que amb aquesta política venjativa d'arrel militarista no ens faran entrar en el seu estat corrupte ni en les seves normes injustes i que no pararem fins a fer fora del nostre país aquest poder monàrquic espanyol ocupant. No ens autorarem fins aconseguir la Independència i la República catalana de dones i homes lliure.

Han declarat la guerra a tot un poble. I no tenim altre opció possible que guanyar. Comença el combat creixent contra la ocupació. Ara bé, com deia aquest dilluns Clara Ponsatí: "No podem confiar el futur a la comunitat internacional, hem de confiar en nosaltres mateixos".