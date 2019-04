Ens volien agenollats, però ens trobaran alçats votant Front Republicà

El desconegut Front Republicà s’ha fet gran en pocs dies posant en valor la motxilla que arrossegava plena d’un bagatge de lluites acumulades des del Comitè en contra de la Constitució espanyola fins més enllà de l’1 d’Octubre de 2017. Precisament amb aquest bagatge ha trobat les complicitats necessàries per obrir-se pas en aquestes eleccions. Ho ha fet amb una estratègia clara i contundent amb l’objectiu d’acabar la feina forçant la ruptura amb l’estat espanyol. Mirant al davant, posant èmfasi en la construcció d’un nou país obert a tothom, que sigui més solidari i més just.

Davant d’això, el Front Republicà s’ha trobat amb un silenci mediàtic, però amb un poble viu, alegre i combatiu que no ha baixat la guàrdia d’ençà l’1-O. També s’ha trobat amb un Estat espanyol que manté encara la seva estratègia basada en la venjança, l’odi i la perspectiva militar, aquella d’imposar la victòria per la via de la repressió i la humiliació. Una estratègia que descarta de lluny allò que anomenem diàleg.

Tot i amb l’amenaça de l’arribada de la fera ferotge (i si arriba de veritat, cap problema), ja que el poble català que va defensar la seva dignitat l'1 d’Octubre ha perdut la por i aposta per la seva llibertat cercant complicitats amb aquelles forces que garanteixin els seus drets democràtics i socials. Recordeu que el Parlament encara està intervingut.

Per tot plegat, en pocs dies Front Republicà ha fet forat tingui o no tingui representació a les Corts Espanyoles, però sembla ser que en tindrà. Si és així canviaran moltes les coses, ja que s’obriran nous escenaris per forçar la ruptura. El més important de tot ells, el d’avançar cap a la unitat estratègica per plantejar aquesta ruptura, entre les organitzacions polítiques, els moviments populars i el poble.

L’alenada d’aire fresc de l’1 d’Octubre manté viva la nostra revolta tant és així que el 28-A, tant és així que sortirem de nou a votar, aquest cop a les Corts Espanyoles amb una opció plenament rupturista com s'ha presentat Front Republicà, però amb la certesa que aquest cop serà un vot per implementar la República