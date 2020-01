És l’hora del poble

Amb la decisió de la JEC d’inhabilitar Quim Torra com a president de la Generalitat i de retirar l’acta d’eurodiputat a Oriol Junqueras s’ha demostrat un altre cop, que la Brunete Aranzadi actua sota les coordenades militars de Victòria o Derrota i no està disposada a perdre davant les correccions que se’ls fa des d’Europa. Amb aquest tarannà que tot s’hi val per mantenir la unitat de la pàtria s’ha legitimat com a un poder per sobre de la sobirania popular.

Un poder que compta amb el suport de la Brunete mediàtica i policial, de la dreta i d’amplis sectors de l’esquerra espanyola més casposa. Així com també de l’ultradreta i segurament amb el vist-i-plau de la monarquia. Tot plegat, les estructures de l’Estat Espanyol. Amb tot això són capaços d’enfonsar Espanya abans d’afrontar políticament el conflicte català. Per a ells, la solució passa per la repressió, per nosaltres per la ruptura. Hem de ser conscients que ens enfrontem contra aquest mur de contenció.

El “A por ellos” no era un crit anecdòtic que ens volien fer creure, sinó la seva versió més barruera per atemorir-nos amb les porres i demostrar el seu poder. Policies i Guàrdia Civil que tornaven als seus llocs d’origen com a herois de Guerra després d’estomacar-nos.

Un “A por ellos” que s’ha tornat civilitzat per a humiliar-nos com a poble amb judicis-farsa i actuacions judicials desorbitades pel sol fet de no trobar-nos ni una urna i defensar amb les nostres mans el dret a decidir.

Com que volem anar molt més enllà i mantenim encara viva la flama de l’1 d’Octubre no ens ha d’aturar cap Brunete ni tan sols la monarquia per avançar cap la ruptura. Vam dir que no seria fàcil però malgrat tot... ens ho estant deixant en safata. Ho hem d’aprofitar i avançar cap a la República.

Aquells que vulguin pactar amb aquest Estat Espanyol en blanc i negre que ho facin, després ja s’ho trobaran, mentrestant a seguir. Ho tenim a les nostres mans. Ha arribat l’hora del poble.