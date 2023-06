Denunciar torturadors

Micro-mecenatge per fer possible el documental: “Laietana, 43. El cau de la Bèstia”

Continua la campanya de micro-mecenatge (verkami) per fer possible el projecte documental “Laietana, 43. El cau de la Bèstia” amb l’objectiu de denunciar les tortures i vexacions a les persones detingudes que han passat per les seves dependències. Recordeu, que tot s'hi valia per aconseguir confessions, delacions o més detencions.

En un exercici de memòria i reparació, aquest documental recupera els testimonis dels qui ho patiren, assenyalant i acusant els torturadors. Tant als que ja no hi són, com als que actualment encara s'amaguen entre nosaltres.

El diners recollits aniran destinat a culminar el procés de producció, però especialment s'invertirà en desenvolupar l'edifici tant per dins com per fora en 3D. Això suposa una important despesa econòmica, però davant la negativa del Ministeri de l'Interior d'accedir a l'edifici per enregistrar els espais on es duia a terme la tortura i on es privava de llibertat i de drets bàsics als detinguts, es reconstruirà en 3D a partir de les descripcions de les víctimes.

Producció del Documental

La majoria de les gravacions dels testimonis que van patir tortures en aquest indret ja s'ha dut a terme i encara estem pendents de gravar-ne d'altres. També comptem amb els testimonis d'historiadors o d'estudiosos de les tortures i la repressió, amb l'objectiu de fer patent que en aquest indret i des de fa gairebé un segle, l'Estat ha actuat amb violència contra la dissidència.

El projecte compte amb la coproducció de TV3, que aporta el 25% del pressupost, i que ha de garantir que aquest treball es difongui a bastament tant en territori nacional com més enllà. La resta del pressupost, ha de sortir de L'ICEC (25%), Memorial democràtic (16%), recursos propis (16%), i aquest VERKAMI (18%).

La fase de producció està força avançada, l'entrega del documental està prevista per finals de juliol, i la seva emissió pel setembre. La intenció és, a començaments de setembre, fer una estrena privada prèvia al passe per televisió amb els mecenes i col·laboradors.

Suports i col·laboradors

Aquest és un projecte que compta amb el suport d' ÒMNIUM i la important col·laboració de la COMISSIÓ PER LA DIGNITAT i de l' ANC, secció persones represaliades, que són els organitzadors de les concentracions que es duen a terme davant de l'edifici dimarts, sí, dimarts, no, i amb els que col·laborem enregistrant tots els testimonis que per allà han passat en els darrers dos anys, material que esperem pugui passar a formar part, juntament amb tot el contingut arxivístic recuperat per fer aquest documental, del contingut que ha d'omplir el futur centre d'interpretació de la tortura i de la repressió en què s'ha d'acabar convertint aquest sinistre edifici.

Perquè des del 2005, es reclama per part de diverses entitats, la conversió d'aquest centre en un centre de memòria de la tortura i la repressió política. Un centre on es repari la memòria de les persones que van patir la repressió i que serveixi perquè la societat ho conegui. Cal no consentir, ni ara ni mai, cap maltractament ni tortura policial.

Encara avui en dia, hi ha una generació de policies/torturadors que viuen entre nosaltres amb la tranquil·litat que els hi dóna la llei d’Amnistia del 77 i la complicitat d’un estat que no fa res per delatar-los.