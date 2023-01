Memòria històrica

Noves concentracions de memòria contra la tortura davant 'Via Laietana'

Via Laietana: el museu dels horrors o un museu per a la memòria

El proper 17 de gener a les 19h lai la sectorial deconvoquen una nova concentració davant la Via Laietana.

Aquestes concentracions -cada primer i tercer dimarts de mes- formen part de la campanya Via Laietana 43, repressió i tortura, que persegueix els objectius següents:

D enunciar els torturadors . Fins ara, no només els seus crims han quedat impunes sinó que l’estat espanyol segueix negant els fets i menyspreant les víctimes.

Denunciar la pervivència de la Jefatura . Molts anys després de la mort de Franco -que no del franquisme-, Via Laietana 43 segueix acollint la Jefatura Superior de Policia de Barcelona, amb la mateixa actitud i les mateixes praxis.

E xigir que s’elimini la Jefatura . Cal erradicar aquest «equipament» i que deixi de ser un centre de repressió i tortura.

Exigir que l’edifici es converteixi en un centre d’interpretació de la memòria i la repressió.

En aquestes concentracions, de poca estona, hi solen participar supervivents del seu pas per Via Laietana -tant durant el franquisme com durant aquests últims anys-, que donen testimoni de les pràctiques que s’hi duen a terme.

