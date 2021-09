Drets i llibertats

Convocada una nova prostesta davant la Via Laietana per denunciar la repressió i la tortura

Concentració ahir davant la Via Laietana per denunciar la repressió i tortura el passat mes de juny

La Comissió per la Dignitat i la sectorial de Persones Represaliades de l'Assemblea han convocat la quarta concentració de protesta davant la comissaria de la Via Laietana. El passat juny i juliol s'hi van realitzar concentracions davant la comissaria de la policia espanyola coneguda històricament com un indret on es torturava els detinguts.

Amb el lema "Via Laietana: Repressió i tortura", les dues entitats ha mostrat de nou el rebuig a la previvència d'aquesta comissaria de la policia espanyola, centre de tortura i de repressió durant moltes dècades. La concentració està convocada per a dimarts 21 de setembre.

El cartell convocant reclama que la comissaria desaparegui i esdevingui un centre d'interpretació per a la memòria de la repressió i que no no s'oblidin les víctimes de la tortura i de la repressió.

A la concentració intervindrà Carles Garcia Solé, represaliat, torturat, condemnat a 20 anys de presó per la seva militància al FAC durant el franquisme i fugat de la presó de Segòvia.