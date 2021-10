DRETS I LLIBERTATS

El Tribunal Constitucional espanyol ordena investigar les tortures a Guillem Padilla a la comissaria de Via Laietana

El Tribunal Constitucional espanyol ha ordenat investigar les tortures a Guillem Padilla a la comissaria de Via Laietana. El noi detingut el 18 d'octubre del 2019 (quan tenia 16 anys) durant les protestes contra la sentència del Procés es va fer conegut per vestir una dessuadora carabassa.

La defensa va presentar una querella contra vuit agents de la policia nacional per tortures, lesions lleus, contra la integritat moral i contra les garanties constitucionals, però no va ser admesa. Llavors, van recórrer contra la decisió fins a arribar al Tribunal Constitucional espanyol, que ara demana una mínima investigació (cal recordar que l'Estat espanyol ha estat condemnat en múltiples ocasions pel Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg per no haver investigat tortures a detinguts).

El jove va denunciar que, un cop detingut, el van agredir i van vexar. Que el van fer agenollar mirant a la paret, amb la prohibició de mirar als costats. Malgrat tot va veure com una agent tenia un ganivet en una mà i la motxilla en l'altra. Els va demanar als agents que no posessin a la motxilla objectes que no eren seus, però li van ordenar callar i li van donar una bufetada. En una altra ocasió, que va tornar a mirar cap enrere, diu que un policia el va agafar de l'orella i li va dir: "Si vuelves a girar la cabeza, te la arrancaré".

En un comunicat, l'organització antirepressiva independentista Alerta Solidària afirma: "Considerem que és una victòria que va molt més enllà de el cas de Guillem, i esperem que sigui un gra de sorra que ajudi a combatre una realitat tan antiga, i desgraciadament actual, com les tortures i els tractes inhumans o degradants sota custòdia policial ". Guillem Padilla va ser absolt pel jutjat de menors número 5 de Barcelona de tots els càrrecs que li imputaven perquè el jutge va considerar que l'única prova que hi havia contra ell era la declaració dels agents de la policia.

Guillem Padilla va denunciar insults i vexacions, com fer-lo despullar del tot i ficar-li un dit a l'anus. Les forces de seguretat espanyoles són conegudes internacionalment pels abusos (també sexuals) als detinguts fins al punt que Nils Melzer, relator de l'ONU contra la tortura, va instar Suïssa a reconsiderar la seva decisió d'extradir Nekane Txapartegi, (una ciutadana basca que està refugiada a Suïssa) ja que havia denunciat haver estat violada per la guàrdia civil durant la seva detenció.