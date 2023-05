Presentació del llibre "Torturades" a Vilafranca del Penedès

El proper dilluns 8 de maig a les 19:30 del vespre, a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca del Penedès, es farà la presentació del llibre "Torturades" de la Gemma Pasqual.

Realitzaran una taula rodona amb la Gemma Pasqual (autora del llibre), la Mireia Comas (fotoperiodista i testimoni al llibre) i la Patrícia Vidal (psicologa). L'acte està organitzat pel Col·lectiu Imprescindibles i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, en el marc dels Premis Mònica Hill.

«Quan el poder se situa més enllà dels marges de la llei, els cossos de les dones es converteixen en la diana perfecta per a la demostració de la força, la violència i la crueltat de l’estat».

La història de la comissaria de Via Laietana és fosca i opaca. Una història marcada per la por, el silenci i la impunitat. Però avui la por queda enrere, el silenci comença a trencar-se i la impunitat es combat. Perquè és ara o mai: ni por, ni silenci ni impunitat. Al llarg dels anys i fins a dia d'avui, una gran quantitat d’acusacions de tortura i violència policial planen sobre l’edifici deixant-hi una ombra espessa, i aquest llibre mira d’aclarir-la gràcies a la veu de les dones. Elles ens expliquen el que hi van viure; les seqüeles físiques i emocionals d’aquell tràngol i quina relació tenen amb el record. Són relats de dignitat i justícia. Testimonis contra l'oblit que trenen una crònica corprenedora del que no hauria d’haver passat mai.

Torturades és de la col·lecció «Espores», per transmetre qüestions, problemes, experiències, històries de valor universal i que no caduquen. Pròleg de Carla Vall i Duran.