L’artista Roc Blackblock realitza un mural per reivindicar la Prefectura de policia de Via Laietana com a lloc de memòria

Ho farà sobre una gran lona instal·lada a la Plaça d’Antonio López – Idrissa Diallo durant el divendres 10 de desembre. El dia següent el mural serà penjat a la seu de Comissions Obreres coincidint amb la jornada “Via Laietana: impunitat o memòria?” organitzada per l’Ateneu Memòria Popular. La iniciativa forma part del projecte Murs de Bitàcola i compta amb la col·laboració de l’Observatori Europeu de Memòries, del projecte Art Públic i Memòria de la Universitat de Barcelona, i de la Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona.

El divendres 10 de desembre, l'antiga plaça d'Antonio López – Idrissa Diallo es convertirà en espai de denúncia de les impunitats i tortures que es van viure a la Prefectura de policia de Via Laietana. Durant aquell dia, l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB (EUROM) i el projecte Art Urbà i Memòria de la Universitat de Barcelona hi instal·laran una estructura temporal de 2,5 metres per 3,0 metres en la qual l’ilustrador Roc Blackblock realitzarà un mural de recolzament a les reivindicacions per convertir la Prefectura en lloc de memòria democràtica.

La iniciativa forma part del projecte Murs de Bitàcola i coincideix amb la jornada “Via Laietana: impunitat o memòria?”, organitzada per l’Ateneu Memòria Popular. La jornada de debats tindrà lloc l’11 de desembre de 10:00h a 14:00h, a l'Espai Assemblea de Comissions Obreres (Via Laietana, 16), i durant aquest cap de setmana el mural quedarà exposat a la façana de l'edifici.

Sobre la jornada

Des de fa anys, la Prefectura de policia de la Via Laietana s'ha convertit en un dels eixos centrals de la demanda i la reivindicació d’associacions memorialistes i d’entitats de tot tipus per tal que aquest espai es converteixi en un lloc de memòria democràtica, en un lloc on s’expliquin els costos i sacrificis que molta gent va patir per haver pres la decisió d’enfrontar-se al franquisme. Tortures, vexacions, pallisses, amenaces, coaccions eren algunes de les pràctiques habituals en aquest espai, pràctiques que van quedar impunes. Aquesta doble jornada té com a objectiu promoure la reflexió i el debat sobre la impunitat de la dictadura i el futur d'aquest espai.

A la jornada de debats del dia 11 hi intervindran persones especialistes que han tractat la impunitat del franquisme, com ara l’historiador Manel Risques, el col·laborador del Centre de Documentació del Nacionalsocialisme en Colonia (EL-DE Haus), Rainer Stach, i l’historiador Luis Farinha, fundador del Museu d’Aljube de Lisboa; representants de víctimes, com Maribel Ferrándiz Blas i Josep Ferrániz Blas; i les autoritats Quim Clavaguera, secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Rabassa, Regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona.