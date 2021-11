Condemna a un menor que va tirar un petard contra la comissaria de Via Laietana

Via Laietana

El jutjat de menors de Barcelona condemna a un menor a una pena de tres mesos de llibertat vigilada en considerar-lo culpable d’un delicte de desordres públics. Durant les protestes de la sentència del judici del procés el jove va tirar un petard contra la comissaria de Via Laietana i va explotar a prop dels peus d'un policia espanyol que custodiava l'edifici. Durant el judici, on l’acusat va reconèixer els fets, la fiscalia va rebaixar la petició de pena que en principi era de dos anys de llibertat vigilada i allunyament de la Via Laietana.

La sentència va signada per la magistrada titular del jutjat de menors número 5 de Barcelona, Núria Cleries, que durant els fets (2019) ocupava la direcció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (amb un sou anual de 82.209.94 euros) i anteriorment va ocupar la direcció general de Modernització de l’Administració de Justícia adscrits al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.