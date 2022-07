No a la Comissaria

Nova concentració a la Via Laietana amb participació dels represaliats independentistes

Avui a les 19 hores la veterana militant independentista Teresa Lecha ha recordat el seu pas per la comissaria de Via Laietana en un acte convocat per la Comissió de la Dignitat i la sectorial de persones represaliades de l'ANC davant d'aquesta caserna de la policia nacional espanyola. Teresa Lecha ha recordat les seves detencions a Via Laietana del desembre de 1981, el març de 1982 i el febrer de 1984. En aquesta última detenció també hi havia detingut el seu fill Carles Castellanos Lecha que ha fet una breu actuació musical.

Dos dimarts al mes (cada quinze dies) es fa un acte davant de la comissaria de Via Laietana 43 per denunciar els torturadors, les tortures, les vexacions i els maltractaments, i exigir que la Comissaria esdevingui un Centre d'Interpretació de la memòria de la repressió.