Tortura

Concentració ahir davant la Via Laietana per denunciar la repressió i la tortura

La Comissió per la Dignitat i la sectoria de Persones Represaliades de l'Assemblea van convocar la concentració de protesta d'ahir 15 de juny davant la Caixa d'Enginyers situada a la Via Laietana.

Amb el lema "Via Laietana: Repressió i tortura", les dues entitats van convocar la protesta de la previvència d'aquesta comissaria de la policia espanyola, centre de tortura i de repressió durant moltes dècades.

El cartell convocant mostrava el rebuig a l'emplaçament actual de la comissaria de la policia espanyola, denuncia la relació d'aquesta comissaria amb la pràctica de la tortura, les vexacions i els maltractaments als detinguts i planteja que l'espai es converteixi en un "centre de reintrepretació i memòria de la repressió."

Un centenar de persones van voltar la comissaria amb cartell que denunciaven la vinculació de la tortura i la repressió amb aquest espai i van tallar el trànsit de la via. S'hi van realitzar diversos parlaments, entre els quals el de Josep Cruanyes, de la Comissió per la Dignitat, que en una entrevista a Vilaweb ahir mateix exposava que “Marlaska treballa per amagar la repressió política i les tortures.”

El veterà ex-represaliat Carles Garcia Solé, un dels impulsors de la companya de denúncia de la comissiaria de Via Laietana, ha expressat que, tot i que es va aconseguir mobilitzar prou persones a la protesta, un centenar, i que "es van acomplir els objectius", el fet d'haver convocat el mateix dia la crema dels retrats del rei espanyol va fer minvar la protesta davant de Via Laietana i que per aquest motiu segurament no ha tingut molta repercussió a la premsa.

Garcia Solé, d'altra banda, que va ser identificat per agents dels Mossos, ha explicat que ell mateix va tenir "una enganxada amb els Mossos, en dirigir-me a ells per demanar-los un mediador i pactar com es realitzaria l'acte." El responsable de la policia catalana va al·legar que només tenien permís per fer "una concentració" i va posar alguns impedients a la protesta.

Concentració ahir davant la comissaria de la policia espanyola de Via Laietana per denunciar la pervivència d'un espai del terror on s'hi ha torturat els detinguts.



(Convocada per l'ANC i la Comissió per la Dignitat amb el lema "Via Laietana: Repressió i tortura") pic.twitter.com/UGNd2tI9jC — Llibertat.cat (@Llibertatcat) June 16, 2021

La casa dels horrors

Via Laietana s'ha de posar a lq xarxa de repressió política@BCNxlaIND @CLxRCiutatVella pic.twitter.com/Li5wavN2RE — ANC Ciutat Vella (@ANCCiutatVella) June 15, 2021