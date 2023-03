Llibres

Presentació del llibre "Torturades. Via Laietana, 43. Vint-i-dues dones, testimonis del terror (1941-2019)"

El Pati de la Fàbrica Lehmann acollirà aquest vespre a les 7, la presentació del llibre Torturades. Via Laietana, 43. Vint-i-dues dones, testimonis del terror (1941-2019). Es comptarà amb la presència de l'autora, Gemma Pasqual i Escribà i algunes de les dones protagonistes. El llibre recull els testimonis de 22 dones víctimes de violència policial a Via Laietana

Com un tastet de la presentació del llibre, ahir al matí es va retrobar les protagonistes del llibre amb Gemma Pasqual davant de la casa del terror, com ha estat batejada la Comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana. Com va destacar l'autora, elles són les protagonistes, jo només "Vull dignificar la memòria de totes elles". També ha recordat que en aquest edifici hi han hagut morts. "Quan el poder se situa més enllà dels marges de la llei, els cossos de les dones es converteixen en la diana perfecta per a la demostració de la força, la violència i la crueltat de l’estat", afirma Gemma Pasqual

La història de la comissaria de Via Laietana és fosca i opaca. Una història marcada per la por, el silenci i la impunitat. "Però avui la por queda enrere, el silenci comença a trencar-se i la impunitat és combat"puntualitza la editorial Comanegre. Continua dient, "Perquè és ara o mai: ni por, ni silenci ni impunitat. Al llarg dels anys i fins a dia d’avui, una gran quantitat d’acusacions de tortura i violència policial planen sobre l’edifici deixant-hi una ombra espessa, i aquest llibre mira d’aclarir-la gràcies a la veu de les dones. Elles ens expliquen el que hi van viure; les seqüeles físiques i emocionals d’aquell tràngol i quina relació tenen amb el record. Són relats de dignitat i justícia. Testimonis contra l’oblit que trenen una crònica corprenedora del que no hauria d’haver passat mai".

Pasqual, també ha anunciat que el pròxim 22 d'abril tenen previst tallar el trànsit a Via Laietana per fer una concentració davant de la prefactura de la policia espanyola.

Torturades És el setè títol de la col·lecció "Espores", una nova línia per transmetre qüestions, problemes, experiències, històries de valor universal i que no caduquen.