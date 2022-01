Repressió

Nova concentració davant la Comissaria de Via Laietana

"Dimarts 18 a les 19h Hi tornem", Tal com anuncien La Comissió de Dignitat i l'Assemblea (Persones represaliades, dimarts vinent hi ha una nova convocatòria davant de la Comissaria de Via Laietana , aquest cop amb el testimoni de Carlota Falgueras i Angela Vinent. L'actriu Ma. Jesus Lleonart llegirà "Tortures" de la poetessa Wislava Szymborska.

Es tracta d'anar acumalant forces en contra de la Comissaria, denunciar els torturadors, les tortures, les vexacions i els maltractament assolir que aquest edifici esdevingui un Dentre d'interpretació de la Memòria històrica.