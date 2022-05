Via Laietana, 43

Per Dolors Bellés Sabata. publicat a el diari El Punt Avui el 3 de maig de 2022

Hi ha qui amb l’escàndol de l’espionatge a l’independentisme ha obert els ulls, com també va passar quan es va destapar el cas dels GAL, i s’ha adonat que les denúncies de repressió i persecució no eren una paranoia ni una exageració. Han comprovat que la repressió de l’Estat és real i no té aturador. De fet, la repressió contra l’independentisme és històrica i no deixarà de ser-ho mai perquè no és per un fet puntual. No és per la dictadura, la Transició, ETA o l’1-O. La repressió contra l’independentisme sempre hi serà perquè l’Estat el veu com una amenaça als seus interessos, tant si hi ha el PP com el PSOE o la coalició més progressista de la història al capdavant del govern espanyol. Un dels símbols d’aquesta repressió és Via Laietana, 43. La Comissió de la Dignitat i l’Assemblea de Persones Represaliades han convocat per avui, a les 7 de la tarda, a la Via Laietana, una concentració per reclamar que la comissaria es converteixi en un centre d’interpretació i memòria de repressió i denunciar els torturadors, les tortures i les vexacions. El govern espanyol es nega a traspassar la comissaria perquè s’hi faci el centre. Prefereix pintar i repintar la realitat per mantenir una imatge d’aparent funcionalitat democràtica abans que enfrontar-se a la naturalesa de l’Estat. Amb el cas Pegasus ha caigut una crosta de pintura i han quedat al descobert els elements antidemocràtics que perduren en el sistema. L’Estat no els canviarà, li van bé. Prefereix repintar-ho. Obrirà la comissió de secrets oficials a ERC, EH Bildu, Junts i la CUP, però les clavegueres continuaran funcionant i el que portin per dins no arribarà mai a la comissió. Ens urgeix un estat propi anàleg als estats europeus.