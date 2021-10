Repressió

Blanca Serra i Carles Castellanos expliquen a TV3 les tortures que van patir a Via Laietana en plena "democràcia"

Tant és així que Eva Serra va afirmar que “Quan passava per davant de Via Laietana creuava de cantó.” i en aquesta línia, Carles Castellanos, deia “Quan passes una tortura no recordes els fets concrets". Tot i així, Castellanos va sentenciar “Fins que mori estaré igual de revoltat contra aquest règim que crec que és la continuació del franquisme". Per a Serra, "Estimes el pais i vols continuar lluitant, però de tota manera si veus un cotxe està aparcat, a mi..ho veig... hi una por que queda per sempre".

El que va motivar al programa d'entrevistar a Serra i Castellanos, van ser aquestes declaracions del secretari d’estat espanyol de seguretat, Rafael Perez, on assegurava que la prefactura de Via Laietana ha estat “un símbol de servei públic des del que diverses generacions de policies han contribuït a enfortir la democràcia a Espanya”.

Declaracions que van ser constestades per la Blanca Serra, tot dient que "s'ha de ser molt malbat i molt pervers... per fer unes declaracions així. A més era el 27 de setembre, el dia que es recordava que feia 45 anys dels 5 afusallaments, un d'ells el del Txiqui aquí a Barcelona".

També es va parlar que la Comissió per la Dignitat i la sectorial de Persones Represaliades de l'ANC convoquen cada 15 dies centrat, en el dimarts, concentracions de protesta davant la comissaria de la Via Laietana. Ho fan sota el lema "Via Laietana: Repressió i tortura". Les dues entitats mostren així el rebuig a la previvència d'aquesta comissaria de la policia espanyola, centre de tortura i de repressió durant moltes dècades.

