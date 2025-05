En la memòria

Ha mort Manel Domenech, incansable lluitador per les llibertats nacionals

Aquesta matinada a l'hospital de Caubet on va ingressar fa uns dies. Tenia 72 anys. Era membre de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, de Cantaires per la Llibertat i d'un munt d'entitats reivindicatives.

Manel Vicens Domènech Bestard va néixer a Palma el 1953. Durant la seva etapa d’estudiant universitari, contactà amb els diferents sectors de l’antifranquisme illenc i s’afilià al Partit Comunista d’Espanya. En la seva llarga militància dins el Partit -en temps del tardofranquisme i de la Transició i en l’etapa democràtica- participà dels esdeveniments més destacables de l’organització. Malgrat a les eleccions municipals de 1983 fou presentat com a cap de llista del PCE per l’Ajuntament de Palma, no obtingué cap regidor. A mitjans anys 80 formà part dels que a les Illes Balears es separaren del PCE i s’integraren dins el PCPE. Finalment, a finals de la mateixa dècada, Domènech abandonà la seva militància comunista.

Va participar en les lluites per un habitatge digne, contra la massificació turística o el sobiranisme, entre d'altres, i és membre de la junta de l'Associació de Veïns de Canamunt, i vicepresident de l'Associació de Varietat Locals de les Illes Balears.

Com a professor, va participar de l’Assemblea de Docents, a l’any 2013, i a partir de la seva jubilació va ser presenta en infinitat de moviments socials com Cantaires per la Llibertat, REM, recuperem Mariventi l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.