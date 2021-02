Solidaritat

L'ANC s'afegeix a les concentracions que es convoquen arreu del país com a resposta a la detenció de Pablo Hasél

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol denunciar, una vegada més, la vulneració de drets fonamentals que representa la persecució judicial, condemna i empresonament del raper i escriptor Pablo Hasél. La llibertat d'expressió és un dels bens més preuats de la nostra societat i l'hem de protegir sempre: no podem deixar que ningú ens el prengui.

L'Estat espanyol ja ens ha acostumat a aquestes pràctiques repressives i antidemocràtiques, especialment contra el moviment independentista, que formen part de la seva identitat i se sumen a la seva història autoritària. La llista de represaliades i represaliats no fa més que augmentar i despullar les vergonyes d'un Estat triturador de drets i llibertats.



Cada vegada es fa més difícil augurar un canvi d'actitud en el govern espanyol. El PSOE i Podemos, que havien de configurar l'executiu més progressista de la història, no han fet absolutament res per acabar amb la repressió i l'abús de poder d'un Estat venjatiu i enyorat d'èpoques cada vegada menys llunyanes.



L'Assemblea sempre estarà al costat dels drets i les llibertats, així com de totes aquelles persones que siguin víctimes de la repressió. Així doncs, "avui cridem a sortir al carrer en solidaritat amb Pablo Hasél i totes les persones respresaliades".



A molts municipis, les territorials de l'Assemblea convoquen concentracions, i en altres com Lleida o Barcelona, ens sumem a les mobilitzacions organitzades pels grups de suport a Pablo Hasél i altres col·lectius.