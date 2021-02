LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Pablo Hasél serà el primer raper d'Europa a anar a la presó per les seves cançons

D'aquí pocs dies Pablo Hasél serà el primer raper d'Europa a anar a la presó per les seves cançons. El primer havia de ser Josep Miquel Arenas Beltran (més conegut pel seu nom artístic Valtònyc) però es va exiliar a Bèlgica.

El raper Pablo Hasél va ser condemnat a nou mesos i un dia de presó per la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional el setembre de 2018, així com al pagament d'una multa d'aproximadament 30.000 euros per un delicte d'enaltiment de terrorisme, i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces de seguretat de l'Estat, per difondre 'missatges atemptatoris' en xarxes socials. També té pendent una altra condemna de dos anys del 2015.