Repressió

Mobilitzacions a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona en suport del raper lleidatà Pablo Hasél

L'Audiència Nacional espanyola va anunciar que donava deu dies al raper perquè entri voluntàriament a presó. Aquesta nit Pablo Hasél ha confirmat a FAQS que no es presentarà voluntàriament a les portes de la presó, “No em presentaré de forma voluntària perquè, davant d’una sentència tan injusta, seria una humiliació que jo truqués a la porta de la presó. És una qüestió de dignitat”

Gairebé un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per protestar contra l'ordre d'ingrés a presó del raper lleidatà Pablo Hasél. La concentració ha començat a les set del vespre als Jardinets de Gràcia. A continuació els manifestants a seguit cap el passeig de Gràcia fins a la delegació del govern espanyol. En aquest indret han hagut tensions que ha generat que alguns dels manifestants que quedaven hagin tombat una desena de contenidors, i n'han cremat aproximadament la meitat. Per tal de dispersar-los, els Mossos han utilitzat els vehicles policials. Sembla ser que a causa dels aldarulls hi ha una persones detinguda, fet que encara no ha estat confirmat.

A Lleida, mig miler de presones s'han manifestat pels carres de Lleida per exigir la "llibertat" de Pablo Hasél. La protesta ha començat a la plaça de la Catedral i ha passat per davant les seus del PSC i del PP, abans d'arribar a la subdelegació del govern espanyol on s'ha llegit el manifest de suport a Hasél. Durant la convocatòria no hi ha hagut incidències. La plataforma de suport al raper ha anunciat que dimecres vinent celebrarà una assemblea oberta per coordinar una resposta "contundent" i a "l'alçada de la dignitat de Hasél".