Repressió

El TC espanyol no admet a tràmit el recurs d’empara de Pablo Hasel

En qualsevol moment pot ingressar a presó, ja que els 9 mesos de presó decretats per l'Audiència espanyola se sumen als 2 anys d'una sentència anterior

Pablo Hasel

Aquest divendres, el Tribunal Constitucional espanyol ha notificat a la defensa de Pablo Hasel que no admet a tràmit el recurs d'ampara que va presentar contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol. L'havia condemnat a 9 mesos de presó cincol mil euros per les seves cançons contra la monarquia i el seu suport als presoso polítics catalans, per això el TC pot ordernar l'empresonal de Hasel, en qualsevol moment. Tenint en compte, que a la condemna se suma als 2 anys de presó imposats per la mateixa Audiència el 2014.