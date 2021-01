Repressió

L'Audiència Nacional espanyola dóna deu dies a Pablo Hasel per ingressar a la presó

El raper ho ha fet públic en una piulada on ha lamentat que "Al final no hi ha hagut la suficient solidaritat per aturar això que ens afecta a la majoria que no tenim garantida la llibertat d'expressió"

Pablo Hasel anunciava la notícia a twitter: "M'han donat 10 dies per ingressar a la presó. Al final no hi ha hagut la suficient solidaritat per aturar això que ens afecta a la majoria que no tenim garantida la llibertat d'expressió. M'empresonaran per explicar fets objectius, però mai em doblegaran".

El passat mes de novembre el Tribunal Constitucional va decidir no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per la seva defensa contra l'última sentència de l'Audiència Nacional. Una sentència que el condemnava a 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat espanyol.

Sentència a la que cal afegir, els 2 anys de presó imposats el 2014 per l'Audiència Nacional, també per enaltiment del terrorisme, per la lletra d'algunes de les seves cançons sobre els GRAPO, ETA o Terra Lliure.

La defensa del raper insistia que els fets jutjats eren conseqüència d'un dret "efectiu" a la llibertat ideològica i d'expressió i que la sentència establia com a tipus penal el "llibertinatge d'expressió", i puntualitzava que aquest és "inexistent" al codi penal.

Un cop s'ha sabut la decisió que ha d'entrar a la presó, han començat ha manifestar-se les mostres de solidaritat a les xarxes. També s'han convocat concentracions de suport.