llibertat d'Expressió

Pablo Hasél es tanca al rectorat de la UdL per evitar l'empresonament

El raper Pablo Hasél s'ha tancat aquest migdia al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) per evitar l'ingrés a la presó. Divendres es va acabar el termini perquè ingressés de forma voluntària, per complir la condemna de nou mesos per enaltiment del terrorisme i injúries a la monarquia, però ell ja va va deixar clar que no ho farà si no el venen a buscar.

Hasél ha manifestat que “a nivell simbòlic té més força estar envoltat de persones solidàries i no posar-los tan fàcil la detenció". També ha remarcat que cal evitar l’empresonament “perquè és un atac només contra mi, si no contra les nostres llibertats”.