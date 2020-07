També han hagut mobilitzacions a nombroses poblacions d'arreu de la nació

Centenars de persones a Barcelona es manifesten en suport del raper Pablo Hasel

Unes 300 persones es van manifestar ahir a la tarda pels carrers de Barcelona des de la plaça de la Universitat fins a la Delegació del Govern espanyol per demanar la llibertat del raper Pablo Hasel. El cantant ha estat condemnat en sentència ferma pel Tribunal Suprem a nou mesos i un dia de presó.

Per la seva banda, Pablo Hasel, ha declarat que “no té intenció d’exiliar-se” però tampoc “de presentat-se a la presó”. Aquesta és la segona sentència ferma contra el cantant per les seves cançons i piulades contra la monarquia espanyola i altres causes, fets pels quals, en tenir ja antecedents, el seu ingrés a presó podria produir-se de forma imminent.