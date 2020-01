Repressió

Nou judici a Pablo Hasel

un cas que el cantant qualifica de muntatge policial

Aquest dimecres, Pablo Hasel s'enfrontarà a un nou judici acusat de “amenaces” i “obstrucció a la justícia”, un cas que el raper qualifica de muntatge policial.

La nova denúncia i judici al cantant de rap Pablo Hasel, condemnat anteriorment per les seves cançons i per diversos tuits, té el seu origen en un altre fet ocorregut fa tres anys a Lleida, quan un jove de 16 anys va denunciar haver estat brutalment agredit per un agent de la Guàrdia Urbana mentre pegava cartells a favor del referèndum d'independència per a Catalunya.

Segons va relatar llavors aquest jove, després d'estar amb un altre company pegant cartells i tornant ja a la seva casa, un cotxe de la Guàrdia Urbana li va perseguir fins a un pàrquing on va ser interceptat per dos agents, moment en el qual un dels agents li va colpejar diverses vegades amb una porra extensible donant-li cops a les cames i al cap, davant la indiferent mirada del seu company. El jove va rebre també puntades i galtades i fins i tot li van amenaçar amb obligar-lo a beure la cola sobrant de pegar els cartells “t'agrada la cola, veritat? Perquè la provaràs” li va dir el policia agressor, i va afegir “si ets home per a pegar cartells has de ser-ho per a quedar-te quiet”. Mentre era agredit l'agent li recriminava la seva participació en diversos moviments socials de la ciutat etzibant-li que “estàs en tots els llocs”.

Si la situació de Pablo Hasel ja era preocupant, ja que porta molt temps esperant a la resposta del recurs a la seva segona condemna, aquest nou cas l'agreuja encara més. Així ens ho explica Pablo: “Jo ja tinc condemna de dos anys de presó fermes per la primera condemna de l'Audiència Nacional i ara estic esperant el recurs de la segona condemna de l'Audiència Nacional, que en total és d'una mica mSi la situació de Pablo Hasel ja era preocupant, ja que porta molt temps esperant a la resposta del recurs a la seva segona condemna, aquest nou cas l'agreuja encara més. Així ens ho explica Pablo: “Jo ja tinc condemna de dos anys de presó fermes per la primera condemna de l'Audiència Nacional i ara estic esperant el recurs de la segona condemna de l'Audiència Nacional, que en total és d'una mica més de dos anys, pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i injúries a les Forces de Seguretat de l'Estat. Si aquest recurs no acaba en una absolució o si em condemnen per aquest judici farsa del dia 8, se sumaria a la condemna de 2 anys que ja tinc i seria empresonat. Per aquest judici farsa em poden arribar a caure fins a 4 anys de presó, perquè m'acusen tant de “amenaces de mort” com de “obstrucció a la justícia”.

Silenci d'ERC

Dilluns passat s'acabava el termini donat per la Plataforma Llibertat Pablo Hasel a l'actual ajuntament de Lleida, d'ERC, per a posicionar-se sobre aquest cas. Quan va ocórrer la pallissa al menor d'edat i ERC estava en l'oposició van muntar bastant revolada amb el tema, però ara, que són responsables directes de la Guàrdia Urbana, guarden un escandalós silenci.