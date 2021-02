Llibertat d'expressió

La Junta Electoral prohibeix l'acte en suport de Pablo Hasél de l'Acadèmia Catalana de la Música

L'entitat musicalo no renuncia a celebrar l'acte i ho ho farà a través de la xarxa.

La Junta Electoral de Barcelona ha prohibit l'acte en suport al cantant de rap Pablo Hasél convocada per l'Acadèmia Catalana de la Música per a aquest dijous per no haver estat formalitzada "amb l'anticipació mínima de deu dies".

En un comunicat, l'Acadèmia Catalana de la Música ha donat a conèixer, que l'acte es farà, però a través de la Xarxa, ja que considera la prohibició, en el sentit que denegui el permís per celebrar una concentració "en favor de la llibertat d'expressió" quan "el que ha de garantir en període electoral és l'exercici de drets fonamentals d'expressió i participació ciutadana".

L'acte serà presentat pel president de l'entitat, Gerard Quintana i el manifest per mostrar el rebuig a la condemna de Hasél i defensar la llibertat d'expressió, pelmúsic, activista i membre de la junta Natxo Tarrés, l'actriu Sílvia Bel i el director de l'editorial Comanegra, Joan Sala.

Els membres de l'Acadèmia, "no entenen ni poden permetre" que algú pugui ser condemnat i empresonat per "expressar les seves idees, sigui mitjançant les xarxes socials o qualsevol disciplina artística". I és per aquest motiu que consideren aquesta condemna i la de la resta de persones que es troben en una situació semblant "un atac directe a un dret fonamental com és el de la llibertat d'expressió personal i artística".