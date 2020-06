Repressió

Condemnat el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte de lesions

El jutjat penal 1 de Lleida ha condemnat el raper Pablo Hasél a sis mesos de presó per un delicte de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016. Segons el jutge, ha quedat provat que Hasél va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima amb 12.150 euros.

La sentència també condemna per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposa a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.

Hazèl ha assenyalat que ell i la companya, també condemnada, van participar a l'ocupació de manera solidària, ha que no eren estdudiant. També ha remarcat que "al judici es va desmuntar moltes de les acusacions, tot i així era un altre judici-farsa amb la intenció de condemnar-los".