Llibertat d'expressió

Valtònyc i Hasél parlaran de Llibertat d'Expressió al Parlament europeu

Aquest dijous al migdia, els ràoers Josep Miquel Arenas, Valtònyc i Pablo Hasél participaran aquest dijous, en un col·loqui sobre la llibertat d'expressió a l'Estat espanyol.

A l'acte hi participarà l'advocada Isabel Elbal, serà moderat per l'eurodiputada, Clara Ponsatí i es transmetrà per YouTube. A l'acte també participarà, l'advocada Isabel Elbal

dBalears s'ha fet ressò de les piulades de José Ramón Bauzá, ara eurodiputat de Ciudadanos al Parlament Europeu, que intenta posar obstacles per boicotejar el debat, «La pròfuga Clara Ponsati ha convidat tot el Parlament europeu a un esdeveniment amb els convictes Valtònyc y Hasél, segons ella « a presó per cantar», ha dit. I ha explicat que «he respost també a tots amb les lletres de les seves cançons en les que demanen matar-me a la cambra de gas».