Més de 200 entitats exigeixen Mazón a presó en una manifestació a lHorta Sud

Gota Freda
Més de 200 entitats exigeixen Mazón a presó en una manifestació a lHorta Sud

Les víctimes reclamen que Carlos Mazón deixe l’acta de diputat i comparega davant la jutgessa que instrueix la causa.

31/01/2026 Drets i Llibertats

Més de dues-centes entitats socials, cíviques i sindicals han convocat aquest dissabte una manifestació a l’Horta Sud sota el lema “Mazón a presó” per exigir veritat, justícia i reparació per la gestió de la dana del 29 d’octubre del 2024. La marxa ha recorregut els carrers de Benetússer, Sedaví i Alfafar, alguns dels municipis més afectats per la riuada, i ha arrencat a la plaça de la Xapa poc després de les sis de la vesprada.

La mobilització, encapçalada per una pancarta roja amb el lema principal, ha comptat amb la participació de les principals associacions de víctimes i dels comitès locals d’emergència i reconstrucció (CLER), coincidint amb el primer aniversari de la seua creació. Les portaveus han reiterat que no aturaran les protestes “fins al final” per preservar la memòria de les víctimes i reclamar responsabilitats polítiques i judicials.

La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA, Rosa Álvarez, ha denunciat que el relleu al cap del Consell “no ha canviat res” i ha criticat que Carlos Mazón continue com a diputat aforat sense comparèixer davant la jutgessa de Catarroja. També ha rebutjat les comparacions del govern amb altres tragèdies, com l’accident ferroviari d’Adamuz, que ha qualificat de “bulos” que només busquen polaritzar.

En la mateixa línia, la portaveu de l’Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, ha remarcat que les víctimes “només volen justícia” i ha considerat “vergonyós i indignant” equiparar un accident amb una “gestió negligent d’una emergència” en què, segons ha afirmat, “es tenia tota la informació i no es va avisar la població”.

Els parlaments finals també han posat en valor el paper dels CLER, nascuts com a resposta a l’abandonament institucional, i han reclamat que les administracions escolten les víctimes i els tinguen en compte en la presa de decisions sobre la reconstrucció.

