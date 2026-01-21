Filmin blanqueja la repressió i pren partit contra la llibertat

Que Filmin el mantingui al catàleg fins al 31 de gener, emparant-se en una suposada neutralitat cultural, no és cap gest innocent, sinó una presa de partit en la batalla pel relat. Els seus arguments no convencen, i no és estrany que rebi el suport d’aquells que han negat la llibertat, han alimentat la catalanofòbia, han fabricat el conflicte lingüístic i van justificar l’“A por ellos” i el discurs de Felip VI del 3 d’octubre, que va avalar la violència contra ciutadans que volien votar. Davant d’aquest blanqueig, cal cridar al boicot de la plataforma: la llibertat cultural no pot servir per legitimar la repressió.
L’1 d’Octubre, el 3 d’Octubre i les mobilitzacions contra la sentència no van ser cap fracàs, sinó una victòria política i moral: vam viure la llibertat en primera persona, i qui l’ha viscuda sap que la independència encara és a tocar, si ens hi posem.