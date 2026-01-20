Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

LANC denuncia que el nou finançament és un miratge i insta lindependentisme a rebutjar-lo

Sobiranisme
LANC denuncia que el nou finançament és un miratge i insta lindependentisme a rebutjar-lo

L’Assemblea alerta que l’acord ERC–govern espanyol no canvia les regles del joc, consolida l’espoli fiscal i debilita l’autogovern. L’entitat reclama unitat estratègica, front comú i tornar als carrers.

20/01/2026 Política

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha carregat amb duresa contra la proposta de “nou finançament” pactada entre Esquerra Republicana i el govern espanyol, que considera un engany polític sense cap canvi estructural. Segons l’entitat, l’acord no modifica les regles del sistema, no garanteix el principi d’ordinalitat i debilita la capacitat negociadora de Catalunya en un àmbit clau per al seu autogovern.

En un comunicat aprovat pel Secretariat Nacional i presentat en roda de premsa, l’ANC adverteix que la xifra dels 4.700 milions d’euros addicionals és un miratge, fruit del creixement general de la recaptació tributària i no pas d’un nou model de finançament. “Quan el pastís creix, totes les parts cobren més, encara que les regles siguin les mateixes”, ha remarcat David Ros, de la sectorial d’Economistes de l’Assemblea.

El coordinador d’Estratègia i Discurs, Benet Oliva, ha denunciat els incompliments flagrants de l’acord d’investidura PSC–ERC, com ara la manca de negociació bilateral amb l’Estat, l’absència d’una proposta catalana pròpia o el fet que la Generalitat no gestioni ni recapti la totalitat dels impostos generats a Catalunya. Tampoc s’ha assolit —ha subratllat— el punt clau per reduir l’espoli fiscal: limitar l’aportació catalana a les finances estatals pel principi d’ordinalitat.

L’ANC recorda que l’espoli fiscal català se situa en més de 22.000 milions d’euros anuals, una sagnia econòmica que condemna el país a la descapitalització i a serveis públics cada cop més precaris. En aquest context, la vicepresidenta Nohemí Zafra ha fet una crida a un canvi urgent en l’estratègia de l’independentisme, basat en la unitat política i la mobilització popular: “La divisió només genera feblesa; la força neix de la unitat i dels carrers”.

Finalment, l’Assemblea insta els partits independentistes a no validar l’espoli fiscal, a rebutjar l’acord tal com està plantejat i a construir un front comú per denunciar-lo. L’entitat adverteix que cap acord econòmic pot servir d’excusa per abandonar la lluita per la independència, ja que “el millor model de finançament serà sempre l’estat propi”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  2. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  3. Manifestació a Barcelona: "Prou agressions imperialistes. Ni a Veneçuela ni enlloc"
  4. Quan la lletra petita amaga la renúncia a la sobirania
  5. "Defensem el Tren de lEmpordà" engega una campanya de signatures contra el trasllat de lestació de Figueres
  6. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  7. Mirar el món sense oblidar casa nostra
  8. LAssemblea per Cadaqués-CUP demana la dimissió de lalcaldessa per mentir sobre el pas de camions pel Cap de Creus i per presumptes HUT il·legals
  9. Meridiana Resisteix arriba als 2.000 dies de lluita al carrer per la independència
  10. Guanyem Girona impulsa un cicle dactes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid