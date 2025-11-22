Els pobles indígenes de lAmazònia en revolta contra la COP30

Una comèdia desemmascarada pels indis amazònics
Des del 10 i fins al 21 de novembre d’enguany, la ciutat de Belém, al Brasil, acull la COP30 (Cimera climàtica de les nacions unides), que té per objectiu combatre el canvi climàtic i l’escalfament global planetari.
Una Cimera, que igual que totes les que l’han precedit, mai ha complert amb els acords de París, sinó que fins i tot ha empitjorat greument les emissions de CO2 en els darrers anys.
Els 180 pobles indígenes (gairebé 1 milió de persones amb 160 llengües pròpies) que sobreviuen a l’Amazònia Brasilera (50% de la totalitat del territori del Brasil), han desenterrat les destrals de guerra en contra de la COP30 en veure’s exclosos de participar-hi i sent només convidats com a elements de decoració folklòrica.
En resposta, han organitzat una contra “Cimera dels Pobles” per debatre des dels problemes que ells pateixen: escalfament climàtic, ocupació dels seus territoris i la desforestació per a l’extracció minera, gas i petroli, l’avenç del cultiu de la soia i de l’explotació ramadera, a més dels continus assassinats dels seus líders. Tanmateix, només s’aconseguirà una bona reducció de les emissions a través d’una transformació radical del model social, de producció i consum global. Per altra banda, a part de trobar possibles solucions com “qui més contamina que sigui qui més pagui”, han organitzat diverses protestes, entre elles l’ocupació de la seu de la COP30 pel dret a participar de les negociacions i també manifestacions massives diàries, tant en vaixells pujant pel riu com pels carrers de Belém, en defensa dels drets humans dels seus pobles amenaçats i en demanda de justícia climàtica.
Què es pot esperar d’aquesta cimera? Quan hi són representades activament 1600 empreses de la indústria fòssil, entre elles les espanyoles Iberdrola i Moeve (antiga CEPSA) que emeten 6,8 milions de tones de CO2- i bancs com Santander i BBVA que financen els projectes més contaminants.
L’Amazònia, el pulmó del món, pateix una aguda tuberculosi provocada per la civilització occidental, que mata i destrueix els pobles indígenes que viuen i lluiten en simbiosis a la natura, per a la seva supervivència i la de tota la humanitat.
La COP30, o el 30è COP de “gràcia” als pobles originaris?