Milers de persones han omplert aquest dissabte el centre de València en una nova manifestació convocada per més de 200 entitats socials per exigir que l’expresident Carlos Mazón lluiri l’acta de diputat i s’enfronti a la justícia per la gestió de la DANA del 29 d’octubre de 2024, que va causar 229 morts. Sota el lema “Mazón a presó”, les famílies de les víctimes han reclamat “memòria, veritat i reparació” i han advertit que no deixaran de mobilitzar-se fins a aclarir totes les responsabilitats.
La marxa ha partit de les Barques i Poeta Querol i ha avançat fins a la Porta de la Mar entre crits de “Consell dimissió” i “No són morts, són assassinats”, amb la muixeranga obrint la protesta. Les portaveus de les associacions han denunciat que, malgrat la dimissió de Mazón, “continua aforat i mantenint l’acta”, fet que consideren una maniobra per esquivar la justícia.
Rosa Álvarez, presidenta de Víctimes Mortals DANA 29-O, ha assenyalat que el nou president, Juanfran Pérez Llorca, “només ofereix continuïtat” i ha recordat que Mazón “no va dimitir, sinó que l’han dimitit gràcies a la pressió social”. També ha carregat contra el portaveu popular Nando Pastor per les seues burles a les víctimes en una comissió d’investigació: “No ho oblidarem mai”.
Per la seua banda, Mariló Gradolí, de l’Associació de Víctimes del 29 d’Octubre, ha reclamat “mantenir la pressió al carrer” perquè “no s’han assumit totes les responsabilitats”. Algunes afectades, com Toñi García, que va perdre la filla i el marit, han expressat l’emoció i la fermesa: “Continuem escoltant mentides; volem veritat, justícia i reparació”.
Una novetat destacada ha estat la participació formal de l’Associació de Damnificats de l’Horta Sud, fins ara absent com a col·lectiu. La seua portaveu, Noelia Pascual, ha denunciat que “un any després, tot continua igual” i que les poblacions afectades “estan abandonades”.
Al final de la marxa, a la Porta de la Mar, les portaveus han acusat el nou Consell de mantindre les polítiques que neguen el canvi climàtic i posen els interessos econòmics “per damunt de la vida”. També han criticat les traves imposades per l’Ajuntament al recorregut, així com que encara hi haja centres educatius en barracons i una reconstrucció “sense escoltar la població afectada”.
Les víctimes han tancat l’acte amb un missatge clar: “No pararem fins que Mazón acabe a la presó i tot el Consell assumisca responsabilitats”. Entre aplaudiments i dolçaines, han reivindicat de nou els seus tres pilars: veritat, justícia i reparació.
