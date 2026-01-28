Llibertat.cat
Manifestació a Benetússer i Alfafar per exigir que Mazón lliure lacta i comparega davant la justícia

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, junt amb les associacions de víctimes, els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià (ASV), han convocat una manifestació el dissabte 31 de gener a les 18.00 hores, coincidint amb el primer aniversari de la creació dels CLER. La mobilització eixirà de la plaça de la Xapa de Benetússer i finalitzarà a la plaça del País Valencià d’Alfafar.

La convocatòria reclama que l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue la seua acta de diputat i es presente davant la jutgessa de Catarroja. Tot i haver dimitit del càrrec de president, Mazón manté l’acta parlamentària, fet que li permet continuar aforat. Les entitats convocants denuncien que aquesta situació el manté allunyat dels tribunals i assenyalen la responsabilitat política del seu successor, Juanfran Pérez Llorca, a qui acusen de protegir-lo.

Les organitzacions recorden que Mazón és el màxim responsable polític de les 232 morts provocades per la catàstrofe mediambiental i humana del 29 d’octubre de 2024, i denuncien que, un any i tres mesos després, les institucions intenten imposar una normalitat que no existeix. Moltes escoles continuen en condicions deplorables, hi ha persones amb mobilitat reduïda que no poden eixir de casa perquè encara no s’han reparat els ascensors, i cada episodi de pluges fortes reactiva la por a l’Horta Sud, on els carrers continuen anegant-se a causa d’un clavegueram en mal estat.

La manifestació se celebra a Benetússer i Alfafar, dos dels municipis més durament colpejats per la DANA, i vol posar al centre la veu de les comarques afectades. Els CLER, nascuts com a resposta popular davant l’abandonament institucional, reivindiquen una reconstrucció justa, participada i al servei del bé comú, i rebutgen que la reconstrucció es convertisca en un nou espai de negoci basat en la desgràcia. “La reconstrucció ha de comptar amb els pobles, amb la seua gent i amb el model de territori i de vida que volen construir col·lectivament”, assenyalen.

Les entitats convocants subratllen que les persones afectades i el conjunt del poble valencià no es mereixen aquesta situació i, per això, tornen a eixir als carrers. Cada mobilització és, afirmen, un acte de solidaritat i d’acompanyament a les víctimes, de reconeixement a les persones voluntàries i professionals que han ajudat a les comarques afectades, i una exigència de reparació, justícia i unes polítiques que posen la vida al centre. Eixir als carrers dels pobles afectats és també una manera de reivindicar la memòria, la dignitat i el dret de les persones afectades a decidir sobre la seua pròpia reconstrucció.

La manifestació començarà a la plaça de la Xapa de Benetússer a les 18.00 h i recorrerà el carrer Major, les avingudes Camí Nou i Gómez Ferrer (Sedaví-Alfafar), el carrer Francisco Villa ‘El Morenet’ (Alfafar) i finalitzarà a la plaça del País Valencià d’Alfafar.

