Mazón, a la presó: les víctimes mantenen la pressió al carrer i reclamen responsabilitats penals

La plaça de Sant Llorenç, davant de la façana principal de les Corts Valencianes, es va omplir aquest diumenge en una nova mobilització convocada per més de 200 entitats socials per exigir responsabilitats judicials al president de la Generalitat en funcions, Carlos Mazón, per la gestió de la DANA del 29 d’octubre de 2024, que va causar 229 morts. Amb una pancarta unitària amb el lema “Mazón, a presó”, els concentrats també van reclamar la dimissió de tot el Consell i la convocatòria d’eleccions al crit de “Volem votar”. Paral·lelament es van anunciar noves mobilitzacions.

L’acte va començar amb una comitiva que va dipositar 231 flors, una per cada víctima que les entitats comptabilitzen. Acompanyats de tabal i dolçaina, familiars i veïns van alçar fotografies i cartells de record. Al centre de la plaça, diverses pancartes envoltaven el punt de record: “Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència” i “No són morts, són assassinats”. La concentració es va tancar amb “La Muixeranga” i una samarreta amb el lema “20:11, ni oblit ni perdó”, en referència a l’hora en què els mòbils van rebre l’alerta meteorològica.

“Hem fet caure Mazón, però ara volem justícia”

Les portaveus de les associacions de víctimes van ser contundents. Rosa Álvarez, presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O, va remarcar: “Hem aconseguit el primer objectiu, fer fora Mazón. Ara el següent pas és que es posi a disposició judicial i deixe l’acta de diputat”.  Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació de Víctimes del 29 d’Octubre, hi va afegir: “La dimissió de Mazón és una victòria del poble valencià, però no en tenim prou. Volem veritat, justícia i reparació, i volem votar”.

Durant la protesta es van exhibir dues figures gegants representant Mazón —amb uniforme de presidiari— i la vicepresidenta Susana Camarero, amb les mans pintades simulant sang. Les entitats socials van denunciar que, malgrat la dimissió, el govern valencià continua sense assumir responsabilitats: “La dimissió en diferit ho canvia tot perquè no canvie res.”

També van acusar Mazón de mantenir un “discurs victimista” i de no assumir cap error en el seu comiat. Les associacions afirmen que han conegut què va passar gràcies a la investigació periodística i judicial, “no per les institucions”.

El manifest de deu punts presentat per Acord Social pel País Valencià exigeix: Que Mazón entregue l’acta de diputat i declare davant el jutjat de Catarroja, transparència total sobre fons de reconstrucció i donacions, investigació de la negligència empresarial en casos on es va obligar treballadors a acudir al lloc de treball en plena alerta, prohibició de construir en zones inundables i a la línia de costa, participació directa de les persones afectades en totes les decisions públiques, reforma fiscal perquè “els serveis siguen públics, no de caritat” i reconstrucció completa dels centres escolars i solucions habitacionals per a les famílies que ho han perdut tot. “Ja n’hi ha prou, de propaganda i mentides.” — van clamar des de l’escenari.

Noves mobilitzacions i calendari de pressió

Les entitats han convocat més accions:

11 de novembre, 15.30 h — concentració davant de les Corts (declaració de Mazón a la comissió d’investigació).

17 de novembre — concentració a Madrid, coincidint amb la seua compareixença al Congrés.

29 de novembre — nova manifestació a València: “Per la reconstrucció social, veritat, justícia i reparació”.

Mentrestant, PP i Vox negocien el relleu de Mazón. Les entitats adverteixen: “Volien un poble obedient i submís. S’han trobat un poble digne i valent.”


