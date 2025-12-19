Més de 200 entitats i víctimes de la DANA convoquen una nova manifestació a València sota el lema Mazón a presó

Més de 200 entitats socials, cíviques i sindicals del País Valencià, conjuntament amb associacions de víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024 i els comitès locals de reconstrucció, han convocat una nova manifestació a València sota el lema “Mazón a presó”. La mobilització tindrà lloc el dissabte 27 de desembre a les 18 h i s’iniciarà a la plaça de l’Ajuntament, amb recorregut pel carrer Barques.
Les entitats convocants reclamen que l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón deixi la seva acta de diputat a Les Corts Valencianes i comparegui voluntàriament davant la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de la catàstrofe. Actualment, Mazón no pot ser imputat mentre mantingui la condició d’aforat.
Els col·lectius impulsors de la protesta són els mateixos que, des de les greus inundacions que van causar 230 morts al País Valencià, han convocat mobilitzacions mensuals per exigir responsabilitats polítiques. Inicialment, les manifestacions reclamaven la dimissió de Mazón com a president de la Generalitat, demanda que va marcar les primeres protestes fins a la seva sortida del càrrec a principis de novembre. Des d’aleshores, el lema ha evolucionat cap a l’exigència d’una resposta penal.
Durant l’any transcorregut des de la DANA, s’han celebrat dotze manifestacions a la ciutat de València, així com diverses concentracions en municipis de la denominada zona zero. El passat 29 de novembre, la protesta ja es va mantenir amb el nou lema, posant l’accent en la via judicial i en la necessitat que l’expresident respongui davant dels tribunals.
Les entitats insisteixen que la mobilització del 27 de desembre vol mantenir viva la demanda de dignitat, veritat, justícia i reparació per a totes les víctimes i persones afectades per la catàstrofe, i subratllen que les responsabilitats no s’han de limitar a una sola figura, sinó que s’han d’estendre a tot el Consell que va gestionar l’emergència.
Tot i coincidir amb el període nadalenc, els convocants esperen una assistència significativa. De moment, només s’ha fet públic el punt d’inici de la marxa, i està previst que el pròxim dimarts les entitats organitzadores ofereixin una roda de premsa per donar a conèixer més detalls sobre el recorregut i el contingut polític de l’acte.