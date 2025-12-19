Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Més de 200 entitats i víctimes de la DANA convoquen una nova manifestació a València sota el lema Mazón a presó

Gota freda
Més de 200 entitats i víctimes de la DANA convoquen una nova manifestació a València sota el lema Mazón a presó

Tot i coincidir amb el període nadalenc, els convocants esperen una assistència significativa. De moment, només s’ha fet públic el punt d’inici de la marxa, i està previst que el pròxim dimarts les entitats organitzadores ofereixin una roda de premsa per donar a conèixer més detalls sobre el recorregut i el contingut polític de l’acte.

19/12/2025 Política

Més de 200 entitats socials, cíviques i sindicals del País Valencià, conjuntament amb associacions de víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024 i els comitès locals de reconstrucció, han convocat una nova manifestació a València sota el lema “Mazón a presó”. La mobilització tindrà lloc el dissabte 27 de desembre a les 18 h i s’iniciarà a la plaça de l’Ajuntament, amb recorregut pel carrer Barques.

Les entitats convocants reclamen que l’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón deixi la seva acta de diputat a Les Corts Valencianes i comparegui voluntàriament davant la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de la catàstrofe. Actualment, Mazón no pot ser imputat mentre mantingui la condició d’aforat.

Els col·lectius impulsors de la protesta són els mateixos que, des de les greus inundacions que van causar 230 morts al País Valencià, han convocat mobilitzacions mensuals per exigir responsabilitats polítiques. Inicialment, les manifestacions reclamaven la dimissió de Mazón com a president de la Generalitat, demanda que va marcar les primeres protestes fins a la seva sortida del càrrec a principis de novembre. Des d’aleshores, el lema ha evolucionat cap a l’exigència d’una resposta penal.

Durant l’any transcorregut des de la DANA, s’han celebrat dotze manifestacions a la ciutat de València, així com diverses concentracions en municipis de la denominada zona zero. El passat 29 de novembre, la protesta ja es va mantenir amb el nou lema, posant l’accent en la via judicial i en la necessitat que l’expresident respongui davant dels tribunals.

Les entitats insisteixen que la mobilització del 27 de desembre vol mantenir viva la demanda de dignitat, veritat, justícia i reparació per a totes les víctimes i persones afectades per la catàstrofe, i subratllen que les responsabilitats no s’han de limitar a una sola figura, sinó que s’han d’estendre a tot el Consell que va gestionar l’emergència.

Tot i coincidir amb el període nadalenc, els convocants esperen una assistència significativa. De moment, només s’ha fet públic el punt d’inici de la marxa, i està previst que el pròxim dimarts les entitats organitzadores ofereixin una roda de premsa per donar a conèixer més detalls sobre el recorregut i el contingut polític de l’acte.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. 40è Aniversari de la mort de l'independentista i comunista Quim Sànchez
  2. Poble Lliure llança la proposta daplegar les forces de lindependentisme desquerres
  3. Dues mobilitzacions a lHospitalet contra la visita de Felipe VI en ple centenari imposat pel PSC-PSOE
  4. Protestes i crítiques a Girona per lacte de la Fundació Princesa de Girona amb presència dIlla
  5. Lestat espanyol reconeix Txiki i Otaegi com a víctimes i anul·la el seu Consell de Guerra
  6. 50è aniversari de la plantada de Xirinacs per lamnistia
  7. Una cita per pensar el futur del país sota lhoritzó de la ruptura
  8. Xirinacs i la força de plantar-se: 1975 i 2017, la mateixa lliçó
  9. En memòria de Glòria Aguilera, companya i referent
  10. FETAP-CGT aporta un nou informe que assenyala greus fallades de la Generalitat en la gestió de la DANA del 2024
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid