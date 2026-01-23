Mig centenar de persones es planten a les oficines de Vandor per exigir la renovació dels contractes i denunciar lloguers il·legals

Mig centenar de persones s’han concentrat aquest dimecres davant les oficines de Vandor, al carrer Beethoven de Barcelona, per exigir la renovació dels contractes de lloguer i denunciar les pràctiques especulatives de l’empresa. Vandor és una SOCIMI controlada pel fons d’inversió anglès Patron Capital que es dedica a adquirir finques d’habitatges per convertir-les en colivings i lloguers temporals, amb habitacions a preus que superen el que permet la llei.
Les llogateres de set blocs, organitzades amb el Sindicat de Llogateres, han denunciat que la conseqüència directa d’aquest model és l’expulsió de desenes de famílies que viuen als pisos que el fons voltor ha anat comprant al llarg dels darrers anys. Tot i les reiterades demandes, l’empresa s’ha tornat a negar a asseure’s a negociar una renovació col·lectiva dels contractes.
En paral·lel a l’acció, el Sindicat de Llogateres ha interposat avui una denúncia contra Vandor per anunciar habitacions a un preu superior al que permet la llei de regulació dels lloguers d’habitacions i de temporada, aprovada el passat 18 de desembre al Parlament.
Expulsar llogateres per posar lloguers per sobre de la llei
Les llogateres afectades recorden que Vandor és propietària de 14 finques a Barcelona, amb prop de 200 pisos, adquirits amb finalitats purament especulatives. Segons van denunciar ja el passat mes de juny en una roda de premsa, l’empresa expulsa les inquilines a mesura que vencen els contractes per reconvertir els habitatges en colivings o lloguers temporals a preus molt superiors al topall legal.
Fa mesos, les llogateres van enviar una carta conjunta reclamant la retirada immediata de totes les demandes judicials i la renovació dels contractes. També han visitat en diverses ocasions les oficines de l’empresa per exigir una negociació col·lectiva, però Vandor s’ha negat sistemàticament a donar resposta.
A l’acció d’avui, les afectades han denunciat conjuntament amb llogateres d’altres finques en mans de fons voltors un model d’especulació basat en la compra d’edificis per convertir-los en colivings o lloguers temporals mitjançant reformes irregulars. Han advertit que tant Vandor com altres fons, com New Amsterdam Developers, incompleixen ordres administratives de l’Ajuntament de Barcelona que obliguen a revertir aquestes obres i a garantir l’ús residencial dels habitatges.
Un negoci milionari sota una imatge filantròpica
Actualment, Vandor continua publicitant el lloguer d’habitacions a preus per sobre del límit legal a través de la seva marca Cotown. Segons va publicar La Directa, el 2024 l’empresa va ingressar més de 4,8 milions d’euros pel lloguer d’habitacions i més de 590.000 euros pel lloguer d’habitatges.
Per gestionar aquests actius, Patron Capital va crear el 2022 la marca Cotown i va adquirir la gestora Vanguard Student Housing, amb convenis amb escoles i universitats internacionals, a qui lloga pisos i habitacions on abans vivien famílies llogateres, a preus molt per sobre del topall legal.
Vandor Real Estate és la societat d’inversió del fons britànic Patron Capital, fundat i administrat per Keith Breslauer. Aquest empresari novaiorquès, vinculat a Lehman Brothers abans d’entrar de ple en el sector immobiliari durant la crisi, es presenta públicament com a filantrop i col·labora amb diverses entitats benèfiques, mentre és assenyalat com a responsable directe de l’expulsió de llogateres a Barcelona.
Cal fer complir la llei per evitar més expulsions
Des del Sindicat de Llogateres reclamen que la nova regulació dels lloguers d’habitacions no quedi en paper mullat. Denuncien que Vandor continua llogant habitacions per 800 o 900 euros mensuals, vulnerant clarament la llei, i exigeixen que el Govern activi amb urgència el cos d’inspectors d’habitatge perquè es persegueixin els fons voltors i arrendadors que incompleixen la normativa.
A més, el Sindicat recorda que el proper mes de febrer es votarà al Congrés una reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per blindar la regulació catalana davant els intents del PP i de la patronal immobiliària de portar-la al Tribunal Constitucional. Aquesta reforma inclou una pròrroga de tres anys dels contractes de lloguer, una mesura clau per protegir les llogateres de Vandor i moltes altres davant les expulsions.
Les llogateres insisteixen que no renunciaran a les seves llars i exigeixen la renovació immediata dels contractes per evitar que els seus pisos acabin convertits en colivings al servei de l’especulació.