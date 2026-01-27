La cloenda de lexposició Xirinacs 1975. La força de la noviolència reivindica la vigència del seu llegat

Dissabte 31 de gener, a les 11 h, La Model, Espai Cultural acollirà l’acte de cloenda de l’exposició “Xirinacs 1975. La força de la noviolència”, un projecte que ha permès revisitar, cinquanta anys després, la força i l’actualitat del pensament i l’acció de Lluís Maria Xirinacs en el context polític i social del segle XXI.
L’exposició i el catàleg han posat de manifest una trajectòria vital i política que va desbordar els marcs institucionals i va situar la noviolència com a eina real de transformació social, en una societat contemporània marcada per nous reptes democràtics. El projecte ha servit per actualitzar el seu llegat i situar-lo com a referent vigent de la cultura de la protesta i del compromís cívic.
L’acte de cloenda oferirà una mirada coral sobre aquest llegat, amb la participació del comissariat de l’exposició i de persones que van compartir o es van inspirar en la trajectòria d’activisme noviolent de Xirinacs. La jornada s’obrirà amb una actuació de la Coral Xirinacs 2025, que ha preparat una interpretació especial per a l’ocasió.
El programa inclou la presentació institucional i diverses ponències, entre les quals destaquen les intervencions de Carlos A. Ordás, comissari de l’exposició, amb una reflexió sobre noviolència i cultura de la protesta; Eulàlia Marimon, que compartirà vivències de l’acció de La Plantada; i Martí Olivella, objector i impulsor de la lluita noviolenta des dels anys setanta. L’acte clourà amb un torn obert de paraules.
L’accés és lliure, amb aforament limitat i inscripció prèvia, i tindrà lloc a La Model (carrer d’Entença, 155, Barcelona).