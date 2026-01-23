Comunicat de la CACGi davant de la sanció de 300 euros al seu coordinador per la manifestació de Sant Martí Vell

Comunicat de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) que tot seguit reproduïm davant de la sanció de 300 euros al seu coordinador per la manifestació de Sant Martí Vell del passat juliol
Comunicat:
El coordinador de la CACGi, en Quim Tell, ha rebut de part del Departament d’interior una denúncia amb proposta de sanció, aplicant-li la “Llei Mordassa”, arran de la manifestació contra la visita dels Borbons a Sant Martí Vell el passat 24 de juliol, de la mateixa manera que han fet recentment contra l’ANC pels fets de Montserrat del passat 23 de juny.
La Coordinadora s’ha posat en contacte amb l’ANC per encarar conjuntament aquesta agressió. La intenció d’aquestes denúncies és molt clara després dels èxits assolits pel moviment antimonàrquic, tant a Montserrat com a Sant Martí Vell. Els responsables dels Mossos i d’Interior, incapaços d’aturar les mobilitzacions i actuant com a lacais de la “Casa Real”, després de que aquesta els hi recriminés, endeguen una operació de càstig a les mobilitzacions no violentes de resistència passiva.
Aquesta és la nostra resposta a la seva nova onada repressiva:
Als comandaments de Mossos i Interior, els fem saber que, després de l’experiència de les diferents mobilitzacions antimonàrquiques que hem portat a terme, sempre pacífiques, no violentes i com expressió de la voluntat popular expressada majoritàriament a les nostres contrades, els seus equips de suposada mediació, en comptes de garantir el dret a manifestació, han fet de corretges de transmissió de la “Casa Real” per, de manera indigna, acorralar-nos mitjançant la força de la BRIMO per no molestar als ocupants borbònics i coartant els nostres drets fonamentals a la llibertat d’expressió i manifestació, afegint-hi posteriorment la repressió en forma de sancions i judicis. La ràbia que expressen amb la seva repressió però, és la demostració fefaent de la seva derrota.
Com a resposta anunciem que recorrerem la sanció i farem denúncia política de la repressió mitjançant la utilització de la “Llei Mordassa”, que tan la Oficina dels Drets Humans Europea com Amnistia Internacional i demés organitzacions han denunciat que vulnera els drets humans.
Anunciem també la continuació de la nostra lluita contra la presència de la monarquia borbònica al nostre país, encara amb més consistència i abast, creant noves aliances i ampliant la lluita a tota la bona gent republicana, que lluita per les llibertats socials i nacional del nostre país, del que el règim monàrquic imposat per la transició franquista n’és l’antítesi.
Així doncs, que sàpiguen, el Departament d’Interior, els Comandaments dels Mossos i la Generalitat, que la seva repressió no aturarà la lluita de la Coordinadora Antimonàrquica,que seguirà sempre el model radical de la desobediència pacífica no violenta, aprenentatge de les lluites de les dones sufragistes, en Gandhi i en Martin Luther King i emparada en l’exercici dels drets fonamentals. Seran ells qui hauran de triar quin paper faran, si el de sipais i botiflers al servei de la monarquia ocupant o de servidors públics.
Visca la Terra !