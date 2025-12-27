Diumenge 28 de desembre, mosca morta amb el diari Ara

Mosca morta és l’estrena literària de Salvador Vergés i se’ns hi conta “una història basada en fets reals sobre la pagesia, la solitud i —sobretot— la salut mental”, dit amb paraules del mateix autor. Dues veus narratives, cadascuna des del seu punt de vista, fan que el relat avanci accelerant-se fins al final, que, tot i tractar-se d’una mort anunciada, ens sorprèn i ens deixa amb l’ànsia de saber-ne més.
És una narració escrita amb una llengua viva i rica, creativa i genuïna, que juga amb imatges, somnis premonitoris, onomatopeies, frases fetes, jocs de paraules, paraules noves… i, quan venen a tomb, mots propis del lleguatge col·loquial. Tot plegat embolcallat amb ironia i humor, cosa que ens en converteix la lectura en una diversió.
I, encara, entre veu i veu, l’autor ens ofereix un tast del seu procés de creació literària.