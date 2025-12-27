Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Lletres

Diumenge 28 de desembre, mosca morta amb el diari Ara

Diumenge 28 de desembre, mosca morta amb el diari Ara

Diumenge 28 de desembre, a cada exemplar del diari Ara hi haurà un llibret de l’obra “mosca morta”, guanyadora del Premi Helena Jubany 2025. L’autor n’és en Salvador Vergés i Tejero, fill d’Olot i veí de la Vall d’en Bas.

27/12/2025 Lletres
Diumenge 28 de desembre, a cada exemplar del diari Ara hi haurà un llibret de l’obra “mosca morta”, guanyadora del Premi Helena Jubany 2025. L’autor n’és en Salvador Vergés i Tejero, fill d’Olot i veí de la Vall d’en Bas.

Mosca morta és l’estrena literària de Salvador Vergés i se’ns hi conta “una història basada en fets reals sobre la pagesia, la solitud i —sobretot— la salut mental”, dit amb paraules del mateix autor. Dues veus narratives, cadascuna des del seu punt de vista, fan que el relat avanci accelerant-se fins al final, que, tot i tractar-se d’una mort anunciada, ens sorprèn i ens deixa amb l’ànsia de saber-ne més.

És una narració escrita amb una llengua viva i rica, creativa i genuïna, que juga amb imatges, somnis premonitoris, onomatopeies, frases fetes, jocs de paraules, paraules noves… i, quan venen a tomb, mots propis del lleguatge col·loquial. Tot plegat embolcallat amb ironia i humor, cosa que ens en converteix la lectura en una diversió.

I, encara, entre veu i veu, l’autor ens ofereix un tast del seu procés de creació literària.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La llengua com a motiu de sanció: Josep Costa denuncia una actuació abusiva de la Guàrdia Civil
  2. 14 anys que ens va deixar Josep de Calassanç Serra "Cala"
  3. La dignitat no entén de competències
  4. LAjuntament de Sabadell ignora més de 300 denúncies presentades contra establiments comercials
  5. Les Marxes de Torxes reclamen lamnistia per a Dolores López Resina, Pablo Hasel i la resta de represaliats polítics
  6. Manifestació multitudinària a València "Pel dret a lhabitatge, ara!"
  7. La Plataforma 31D crida a la mobilització pel dret a decidir
  8. El Parlament aprova mesures per garantir la participació ciutadana i municipal en el nou model energètic
  9. Poble Lliure llança la proposta daplegar les forces de lindependentisme desquerres
  10. La Intersindical presenta al·legacions pel nom del nou CAP de Sant Fruitós de Bages
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid