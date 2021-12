CULTURA

Divendres 24 de desembre amb el diari Ara regal del llibret "Helena" Obra guanyadora del Premi Helena Jubany

Divendres 24 de desembre trobareu un petit regal de Nadal amb el diari Ara: el llibret Helena, obra guanyadora del Premi Helena Jubany 2021. Els autors en són Joan Fontana i Noelia Nogueiro.

Els autors juguen amb l’estructura circular del conte contemporani per encabir-hi, en clau d’humor i amb tocs d’ironia, escenes familiars d’un passat nostre i recent, tan estimat com silenciat. La narració s’endinsa així pels camins de la memòria històrica, alhora que fa un homenatge, gairebé arqueològic, a la llengua. Us sorprendrà com n’arriba a ser de viva i col·loquial i com els registres orals s’adapten de meravella a les diferents situacions.

Joan Fontana i Noelia Nogueiro guanyen el 14è Premi Helena Jubany amb l'obra "Helena"

El lliurament del 14è Premi Helena Jubany es va realitzar el dijous 2 de desembre a la sala d’actes de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, en un acte conduït pel periodista Pep Andreu i que ha comptat amb la presència de Glòria Brusati, directora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.

Com cada any, en Joan Jubany i Itxart, pare de l’Helena i president de l’Associació va recordar la motivació del prem i va lliurar el guardó als autors de l’obra guanyadora. Per la seva banda, en Joan Jubany i Lorente, germà de l’Helena va fer cinc cèntims del curs de la investigació de l’assasinat de l’Helena i de l’estat actual de la causa judicial. Va agraïr tot el suport que arriba a la família.

L’obra premiada

D’’entre les 46 obres que s’han presentat a la convocatòria d’enguany, el Jurat ha premiat Helena, de Joan Fontana i Tous i de Noelia Nogueiro Braña, veïns del Vendrell.

El premi està dotat amb 3.000 euros i la publicació de l’obra, que es distribuïrà gratuïtament a tots els quioscos i llibreries amb el diari Ara divendres 24 de desembre de 2021.

La Universitat Oberta de Catalunya i l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente emprenen la publicació de les veus de l’obra literària d’Helena Jubany, a través d’un Podcast que serà publicat al Web de la Universitat.