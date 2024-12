Pat Ubach guanya el premi Helena Jubany amb "Elisenda"

Aquest 2 de desembre s’ha fet el lliurament del Premi Helena Jubany a la sala d’actes de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, en un acte conduït pel presentador de tvmataró Pep Andreu i que ha comptat amb la presència Heidi Pérez, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que ha clos l’acte encoratjant l’Associació Helena Jubany i Lorente a perseverar en els seus objectius. Núria Ribas, portaveu del jurat, ha llegit el veredicte.

L’obra premiada



D’entre les 34 obres que s’han presentat a la convocatòria d’enguany, el Jurat ha premiat Elisenda, de Pat Ubach, filla de Cabrera de Mar i veïna de Mataró per les raons següents:

Perquè ens trobem davant d’una narració circular en què, quan el lector ha acabat de llegir el primer capítol, resta amb l’ànim en suspens fins que no ha llegit tot el text.

Perquè, alhora, es tracta d’una narració coral, contada a set veus en una estructura multicircular concèntrica, rica i complexa en què cadascuna de les veus que s’hi va incorporant complementa l’anterior i fa avançar el relat, que, inspirat en fets versemblants, progressa a ritme intens i manté l’atenció del lector o escoltant.

Perquè, a més, cada personatge que hi intervé explica la seva part o versió de la història en primera persona, fet que emociona i contibueix a fer-la creïble.

Perquè s’expressa amb un llenguatge divers, ric, precís i col·loquial, incorporant-hi frases fetes i dites.

Biografia de l’autora



Pat Ubach (Cabrera de Mar, 1980) és Llicenciada en Història de l’art i en Antropologia social i cultural per la UB. També ha cursat narrativa, novel·la i edició a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Mataronina des de 2005, va treballar més de quinze anys en el món del llibre a llibreria, producció editorial i agència literària.

Actualment compagina la seva tasca d’administració fiscal amb l’estudi personal de teories feministes, el plaer per la música rock i l’escriptura literària. Aquest 2024 ha obtingut el primer premi de relats Sexe fora de norma, publicat dins el recull Sexe i humor a l’editorial Raig Verd.

Tot i que majoritàriament escriu novel·la, ha ideat el relat curt Elisenda en homenatge a l’Helena Jubany i a les dones que, com ella, mai no van ser acceptades durant la història per ser diferents.