Salvador Vergés i Tejero guanya el 18è Premi Helena Jubany amb el relat Mosca morta

Aquest dimarts 2 de desembre, s’ha fet el lliurament del Premi Helena Jubany a la sala d’actes de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró en un acte conduït pel periodista de tvmataró Pep Andreu. L'acte ha comptat amb la presència de Manuel Jiménez, Vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, i de Heidi Pérez, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i s'ha realitzat amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mataró.
Sílvia Barragan, Directora de la Biblioteca Antoni Comas, ha obert l'acte donant la benvinguda a les persones que hi eren presents.
Tot seguit, Pep Andreu ha glossat el motiu de l'acte i ha passat la paraula a Heidi Pérez que ha encoratjant l’Associació Helena Jubany i Lorente a perseverar en els seus objectius. Tot seguit Manuel Jiménez ha refermat el compromís de la UOC com a institució cofinançadora del Premi.
Joan Jubany i Itxart, President de l'Associació Cultural Helena Jubany i Lorente ha agraït al públic la seva presència i ha explicat el motiu i sentit del Premi Helena Jubany. A continuació, Núria Ribas, excompanya de l'Helena a la Biblioteca de Sentmenat i membre del Jurat, n’ha llegit, com a portaveu, el veredicte.
Immediatament després, Joan Jubany i Itxart ha lliurat el guardó, el llibre Els cristalls de les terres del nord i altres narracions i la dotació del premi a l'autor de Mosca morta, l'obra guanyadora, Salvador Vergés i Tejero, qui ha adreçat unes paraules a les persones reunides i els ha llegit un fragment de l'obra en veu alta.
Tot seguit, Joan Jubany i Lorente, germà de l'Helena Jubany, ha fet una breu posada al dia de les darreres novetats que hi ha hagut en la causa judicial oberta per aclarir el crim de l'Helena.