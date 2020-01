LITERATURA

"Paper d'estrelles" (obra guanyadora del XII Premi Helena Jubany) ja disponible online

"Paper d'estrelles" (obra guanyadora del XII Premi Helena Jubany) ja està disponible online (en format issuu o en format PDF). Paper d’estrelles de Maria Ardel de Lete (Collbató, XII Premi 2019):Heu fet mai cap ruta literària? Ara estan en voga; se’n fan moltes, tant per a la gent del país com, sobretot, per als turistes. Doncs aquest relat us transportarà a Londres i us immergirà en l’univers d’una autora que potser no us sonarà, Pamela Travers, i en el del seu llibre més famós, sobre el qual s’ha fet més d’una pel·lícula, que ben segur que sí que coneixeu: Mary Poppins. En aquesta ruta, un passeig amb cinc aturades, passen coses tan sensacionals com en el llibre i la guia us les narra totes amb força gràcia, sentit de l’humor i màgia a través d’un relat, Paper d’estrelles, que barreja realitat i ficció, i entusiasma. No us el perdeu.

L'obra està disponible amb la resta d'obres guanyadores al web de l'associació Helena Jubany.