CULTURA

Escultura en record de l'Helena Jubany

Ha començat la campanya de micromecenatge a Verkami per intentar aconseguir els diners que calen per fer en bronze l'escultura "La Contacontes", creada per l'artista Joan Solà i Armengol en record de l'Helena Jubany i Lorente.

Ha començat la campanya de micromecenatge a Verkami per intentar aconseguir els diners que calen per fer en bronze l'escultura "La Contacontes", creada per l'artista Joan Solà i Armengol en record de l'Helena Jubany i Lorente.

Si s'aconsegueixen els 26.000€ es podrà fer l'escultura en bronze, que l'artista Joan Solà cedirà altruistament a l'Ajuntament de Mataró perquè quedi instal·lada al Pati de Can Marchal, lloc on l'escultor té el seu taller i on coincidia amb l'Helena quan ella hi anava a passejar amb la seva gossa Puça fa més de 22 anys, abans de mudar-se a viure a Sabadell on la van assassinar el 2 de desembre de 2001.



Al Verkami (https://vkm.is/helenajubany) s'hi poden fer aportacions d'un ampli ventall d'imports des de la mitjanit del 15 de juliol i la campanya durarà 40 dies, fins el 19 d'agost de 2022.

Podeu veure en Joan Solà i Armengol explicant el projecte d'escultura en aquesa notícia dels informatius de TV Mataró: https://mataroaudiovisual.cat/.../can-marchal-acull-una