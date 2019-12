Literatura

Maria Ardel de Lete guanya el XII Premi Helena Jubany amb l’obra “Paper d’estrelles”

El lliurament dels’ha realitzat aquest vestre a 2/4 de 8 a la Sala d’Actes de lade, en un acte presidit pel Sr. Regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró,, i els representants del, que promou el premi.

L’obra premiada ha sigut Paper d’estrelles, de Maria Ardel de Lete (Barcelona, 1967). A la convocatòria d’enguany, s’hi han presentat 38 treballs.

L’obra

Heu fet mai cap ruta literària? Ara estan en voga; se’n fan moltes, tant per a la gent del país com, sobretot, per als turistes. Doncs aquest relat us transportarà a Londres i us immergirà en l’univers d’una autora que potser no us sonarà, Pamela Travers, i en el del seu llibre més famós, sobre el qual s’ha fet més d’una pel·lícula, que ben segur que sí que coneixeu: Mary Poppins. En aquesta ruta, un passeig amb cinc aturades, passen coses tan sensacionals com en el llibre i la guia us les narra totes amb força gràcia, sentit de l’humor i màgia a través d’un relat, Paper d’estrelles, que barreja realitat i ficció, i entusiasma. No us el perdeu.

L’autora

Maria Ardel de Lete (Barcelona, 1967) és llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona i Màster en Ensenyament de Català per a persones adultes. Treballa com a professora d’anglès a l’Institut Investigador Blanxart de Terrassa. També ha treballat com a professora d’anglès, català, castellà i alfabetització a centres d’adults.

Gran lectora de tot tipus de gèneres, des dels clàssics fins a la ciència-ficció, sempre ha compaginat la seva activitat professional amb l’escriptura de poesia i relats, on li agrada crear realitats diferents amb un punt de nostàlgia del passat.

Fa uns anys va abandonar la gran ciutat per la tranquil·la falda de Montserrat, on troba inspiració mirant la natura i escoltant Bach i Mozart. També li agrada estudiar llengües i les cultures antigues.

Ha estat finalista del Certamen de Relat Breu Amadeu Vives 2017 de Collbató, on ha guanyat també diversos premis locals de poesia als Jocs Florals. Té al cap la publicació de reculls de relats i potser alguna novel·la.