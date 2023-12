El proper dissabte 30 de desembre amb el diari Ara regalen l'obra guanyadora del premi Helena Jubany

Ressenya de Lluïsa Esteve: “Potser pensareu que hi ha moltes menes de triangles, però el de de l’estiu és al cel i pot canviar i decidir les nostres vides. Una història apassionada que defuig tots els tòpics i té, en realitat, dos protagonistes, la bonica ciutat de Trieste, al nord-est d’Itàlia -portuària, sacsejada pel bora, el vent dels Alps, i plena de ressons literaris, on James Joyce va escriure les seves primeres novel·les-, i l’amistat i amor entre dos personatges contraposats units per l’atracció envers els llibres i les extraordinàries aventures que ens fan viure. Llegiu-lo, us agradarà!”.

El 2 de desembre, coincidint amb l'aniversari de la mort de l'Helena, es va celebrar l'acte de lliurament del 16è Premi Helena Jubany.

El jurat ha acordat per unanimitat concedir el 16è Premi Helena Jubany a l’obra El triangle d'estiu, una narració de l’autora Carme F. Villabol, veïna d'Argentona. El president de l’Associació, Joan Jubany i Itxart, ha lliurat el guradó i un xec de 3.000 euros a la guanyadora del premi.

El jurat, un cop exposats els arguments i fetes les consideracions escaients, acorden per unanimitat atorgar el 16è Premi Helena Jubany a l’obra titulada El triangle d’estiu per les raons següents:

Per la seva originalitat.

Perquè la història, tot i ser un relat blanc, manté l’interès al llarg de tot el text. No cau en cap concessió

Pels referents literaris de clàssics i culinaris que hi apareixen.

Per l’amor per les llengües minoritàries que infon.

Per l’amor pels llibres i la literatura que s’hi inapira.

Pel caràcter contraposat de dues ànimes, dos personatges, que els porta a trencar una amistat per quelcom banal

Tot seguit, el secretari obre la plica que acompanya l’escrit i resulta que l’autoria de l’obra premiada correspon a Carme Fernández i Villabol, veïna de la vila d’Argentona, a la comarca del Maresme.