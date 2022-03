CULTURA

Bases del 15è Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats

L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el diari ARA, amb la finalitat de mantenir viu el record de l’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora oral) i decidida a encomanar el seu gust per la lectura i la creació literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral, convoquen el 15è Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats d'acord amb les bases següents:

1. PARTICIPANTS

Podran optar al premi totes les obres consistents en una o més narracions curtes o en un recull de contes inèdits, originals, escrits en llengua catalana i que no hagin estat premiats en altres concursos.

L’autoria pot ser individual o col·lectiva i cada participant podrà presentar una sola obra. No podran participar en aquest concurs les persones que ja hagin obtingut el Premi Helena Jubany en edicions anteriors. El fet de participar-hi implica l’acceptació d’aquestes bases.

2. LES OBRES

Les obres presentades han d’anar adreçades a un públic que tingui de 12 a 99 anys i tenir una extensió d’entre 10 i 20 fulls DIN-A4 que continguin, en conjunt, com a mínim 21000 caràcters, espais blancs inclosos.

3. EL PREMI

El premi consistirà en 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari ARA i al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente.

4. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats en fulls DIN A4 escrits per una sola cara, a doble espai, amb lletra tipus Times New Roman de cos 12 i degudament aplegats (no s’admetran fulls solts). Fora bo que se’n presentés també una versió oral enregistrada en un DVD o en MP3. (La veu pot ser la de l’autor o autora, o bé la d’una altra persona.)

Les obres hauran de tenir títol i aniran signades amb pseudònim. S’hauran de presentar acompanyades d’una plica a l’exterior de la qual figurarà el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. Dins la plica hi haurà: a) el nom i cognoms de l’autor o autora; b) el NIF o el número del passaport, o el de qualsevol altre document identificatiu; c) l’adreça postal i l’electrònica; i d) el telèfon.

Lea obres hauran de ser trameses a qualsevol de les dues biblioteques públiques de Mataró: Biblioteca Antoni Comas (carrer d’Enric Prat de la Riba, 110, 08301 Mataró) o Biblioteca Pompeu Fabra (plaça d’Occitània, s/n, 08302 Mataró), amb la referència “15è Premi Helena Jubany”. També se n’ha d’enviar una còpia en format digital (versió Open Office o Microsoft Word) a l’adreça electrònica següent: helena@jubany.cat.

El termini d’admissió dels treballs es clourà el dia 1 d’octubre de 2022 a les 12 de la nit. Seran admesos tots els originals presentats a qualsevol oficina de correus fins en aquesta data.

5. EL JURAT

El jurat estarà format per Elvira Carrió, inspectora d’Educació, Joan Fontana i Noelia Nogueiro, guanyadors del 14è Premi Helena Jubany, Esteve Guardiola, narrador oral i llibreter de Buc de Llibres, Núria Ribas, directora de la biblioteca Frederic Alfonso i Orfila de Sentmenat, M. Àngela Serra, bibliotecària, en representació de les biblioteques públiques de Mataró, Llorenç Soldevila, professor que ha estat de la Universitat de Vic i autor de rutes literàries, Roser Trilla, professora que ha estat de llengua i literatura de l’IB A. Satorras i Joan Jubany i Itxart, que actuarà de secretari amb veu però sense vot.

A l’hora d’emetre el veredicte, el jurat tindrà en compte la qualitat literària de les obres presentades i el fet que tinguin característiques tals que les facin adequades per a ser transmeses oralment sense que calguin adaptacions posteriors.

El premi i la dotació és indivisible; el veredicte, inapel·lable. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades no n’és mereixedora. El jurat també té la facultat d’interpretar aquestes bases i de suplir-ne les llacunes com cregui convenient.

6. LLIURAMENT DEL PREMI

L’acte de lliurament del premi es farà el dia 2 de desembre de 2022 al lloc i hora que es faran públics oportunament.

Qui obtingui el premi, es compromet a assistir a l’acte de lliurament. En cas que li sigui impossible d’assistir-hi personalment, podrà delegar, per escrit, la seva representació en una altra persona.

7. PUBLICACIÓ DE L’OBRA

L’atorgament del premi implica: a) que l’obra serà publicada i distribuïda gratuïtament amb el diari ARA el dia i de la manera que l’ARA estimi oportú; b) que també serà pùblicada al Web de l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, des d’on podrà ser descarregada gratuïtament; c) que també, en el seu moment, podrà ser escoltada al Podcast La Maleta de l’Helena publicat a la Web de la UOC i d) que la dotació del premi és a compte dels drets d’autor.

8. RETORN D’ORIGINALS

Les persones que hagin participat en aquest concurs podran demanar, durant un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament del premi, el retorn dels originals no premiats. La petició l’hauran de fer a través del correu electrònic helena@jubany.cat i els originals començaran a estar disponibles per als qui els hagin sol·licitat el dia 3 de gener de 2023 a la biblioteca de Mataró on els havien presentat. Un cop transcorregut el termini, l’organització entendrà que hi renuncien i els destruirà.

Els autors que vulguin que se’ls retornin els exemplars per correu n’hauran d’assumir les despeses d’enviament.