Illa s’alinea amb el negacionisme climàtic i planteja una ampliació de l’aeroport al servei del ‘lobby’ de la construcció i Foment

El Govern liderat per Salvador Illa ha presentat avui una nova proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat, que preveu l’allargament de 500 metres de la pista mar i la construcció d’una nova terminal satèl·lit. Una iniciativa que suposaria un cop dur per als espais naturals protegits del Remolar i la Ricarda, greument degradats per la deixadesa institucional, i que permetria incrementar el trànsit aeri fins als 70 milions de passatgers anuals.

Mentre el PSC proclama la necessitat d’un “consens social i polític”, la realitat és que el govern Illa no s’ha reunit mai amb les entitats ecologistes ni amb les plataformes veïnals que fa anys que denuncien els impactes ambientals de l’ampliació. Per contra, el vincle amb la gran patronal de Foment del Treball ha estat constant, tant durant l’etapa d’Illa a l’oposició com ara des de la presidència de la Generalitat. Una relació de complicitat que ha generat indignació en sectors socials i ambientals.

Per a Ecologistes en Acció de Catalunya, la proposta és una mostra flagrant de “servilisme” polític vers els interessos de l’empresariat i una “hipocresia inacceptable”. L’entitat considera una burla que es presenti una operació d’aquesta magnitud com a “respectuosa amb el medi ambient” mentre es condemna definitivament el futur ecològic del delta del Llobregat, un dels espais naturals més malmesos del país.

L’organització ecologista assenyala el Govern com a còmplice del negacionisme climàtic: “Pretendre augmentar massivament el nombre de vols és incompatible amb la Declaració d’Emergència Climàtica i amb els compromisos internacionals per reduir emissions. És una ofensiva contra el clima i contra la biodiversitat”. Segons el Comitè d’Experts en Canvi Climàtic, el transport hauria de reduir les seves emissions un 72% per a l’any 2035 respecte al 2022, fet que obliga a una disminució dràstica dels vols a favor del tren.

Les dades són demolidores: el 54% de les espècies d’aigües dolces i el 34% de les vinculades a espais agraris han desaparegut al delta entre 2002 i 2019, segons l’informe Estat de la Natura a Catalunya 2020. En aquest context, l’ampliació de l’aeroport suposaria una sentència definitiva per a un ecosistema ja al límit.

Davant d’aquesta ofensiva, Ecologistes en Acció ha anunciat una oposició frontal i mobilitzacions massives per a les properes setmanes. L’entitat es pregunta: “Qui governa realment a Catalunya, Salvador Illa o Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball?”.